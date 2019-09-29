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29.09.2019 - 10:58 |

Kimse Bilmez fragman! 15. Yeni bölüm fragmanı

Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümünde Uygar'ın planı gerçekleşecek. Ali ise hapse düşecek. İşte Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı...

Kimse Bilmez fragman! 15. Yeni bölüm fragmanı

Pazar akşamları yayınlanan Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümü bu akşam 20:00'de ATV'de ekrana gelecek.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

    D-100'deki 'tek teker' magandası kameradaCevizlibağ'da motosikletli bir kişi, Şirinevler'e kadar yaklaşık 7 kilometre boyunca bazen makas atarak bazen de tek teker üzerinde giderek trafiğe tehlikeye sokan sürücü kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yeni bir motosiklet lastiğini beline takarak taşıması da dikkat çekti.
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