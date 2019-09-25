Kimse Bilmez hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm ne zaman?

Keremcem'in başrolünde olduğu Kimse Bilmez dizisi yaz sezonunda ekrana merhaba derken dün Eşkiya DÜnyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun başlamasıyla dizinin yayın günü değişti. Dizinin takipçileri dizinin yayından kaldırıldığını düşünürken "Kimse Bilmez hangi gün yayınlanıyor?" sorusu gündem oldu.

KİMSE BİLMEZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında yeni bölümün 29 Eylül Pazar günü yayınlanacağı belirtildi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?