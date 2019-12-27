‘Kinini üzerimize kustu’

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Semahat Yolcu, müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ile taraf avukatları katıldı. İnce ve Yerlikaya’yı 15 avukat temsil etti.

Kimlik tespitinde aylık kazancının 700 lira, mesleğinin ise Gıda mühendisi olduğunu söyleyen Semahat Yolcu savunmasında, “Büyük ihtimalle benzetme var. Olay günü Galatasaray Lisesi’nin oralardaydım. Kimseye kin ve düşmanlığım yok. Gıda mühendisiyim, sanatçıyım ve tasavvufla ilgileniyorum. Ülkenin birliğe ve beraberliğine önem veriyorum. Şifacıyım ben. Kesinlikle öyle bir yapıda insan değilim. Yardımım dokunabilecek insanlara yardım ediyorum. Allah katında herkesin eşit olduğunu biliyorum” dedi.

Tutukluluğa devam

Şikâyetçi olduğunu söyleyen müşteki Feyza Yerlikaya, “Şahıs görüntülerden de anlaşılacağı üzere başörtümü aşağıya çekti, başım açıldı. Hakaret etmeye devam etti. Bizim İslami değerlerimize olan kinini üstümüze kustu adeta. Kendi dinime yönelik, takmış olduğum başörtüme saygısızlık yapmasından dolayı şikayetçi ve davacıyım” dedi. Diğer müşteki Gamze İnce ise, “Sanık Feyza Yerlikaya’nın başını açtı. Bize hakaret etti. Şikâyetçiyim” dedi. Mahkeme, davanın Aile Bakanlığı’na bildirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.