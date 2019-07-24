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24.07.2019 - 17:36| DHA

Kiralık ev tartışması kötü bitti!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Remziye Ural ile oğlu Veysel Ural (26), kiralık ev bakarken, ev sahipleriyle çıkan tartışmada darp edildikleri iddiası ile şikayetçi oldu.

Kiralık ev tartışması kötü bitti!

Olay, dün Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde meydana geldi. Remziye Ural ile oğlu Veysel Ural, kiralık olan bir eve bakmak için binaya girdi. İddiaya göre, ev sahibi ve yakınları ile anne ve oğlu arasında tartışma çıktı. Çıkan arbedede anne ve oğlu darp edilirken, çevredekiler müdahalede bulundu. Anne ve oğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Gebze’de bir oto yıkamacıda çalışan ve aldığı darbelerle kolu kırılan Veysel Ural, "Sağ kolumda 4 ayrı yerde kırık olduğu söylendi, alçıya alındı. Sağ omuzda iki bıçak kesiği var. Beni darp eden şahısları tanımıyorum" diye ifade verdiği öğrenilirken, kavgaya karışan 6 kişi, gözaltına alındı. İfadeleri alınan kişiler savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillikBalıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.
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