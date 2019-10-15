Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile askeri yetkililer, şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın, annesi Azime ve babası Hamza Bozbıyık'ın evine gitti. Pazar alışverişten dönen Bozbıyık çiftine acı haber verildi. İki çocuklarından birisi şehit olan Azime ve Hamza Bozbıyık çifti, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekipleri, şehidin anne ve babasına müdahale etti. Şehidin baba evi ve evin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.

VALİLİKTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kırıkkale Valililiği, şehit Çelebi Bozbıyık için başsağlığı mesajı yayımladı. Valiliğin internet sitesinde yer alan mesajda, "Kırıkkale ili, Keskin ilçesi, Karafakılı köyü nüfusuna kayıtlı Kırıkkale doğumlu, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, 15 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlar esnasında şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.