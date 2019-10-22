Kırmızı bültenle aranıyordu! O FETÖ'cü tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü’cü Murat DALKUŞ İstanbul Esenyurt’ta yakalandı.

“Ergenekon” davasına bakan eski hakim ve savcılardan “suç uydurmak, görevi kötüye kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından Yargıtay 8.Ceza Dairesi ve İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği taraflarından yargılandığı davalarda hakkında kırmızı bültenle aranan DALKUŞ oturduğu sitede kıskıvrak yakalandı.

3 yıldır sürekli adres değiştirdiği belirlenen firari sanık eski savcı DALKUŞ’un yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışmalar neticesinde; firari FETÖ’cünün ikamet ettiği site ve kullandığı araç tespit edildi.

Firarinin şüphelenmesini ve kaçmaması için, şahsın ikamet ettiği siteye yerleşen Jandarma ekipleri, site çalışanlarının kıyafetlerini giyerek sürekli kılık değiştiren şüpheliyi yakın takibe aldı.

Ekipler; şüphelinin illegal yollardan yurtdışına kaçmasına engel olmak için operasyon için düğmesine bastı ve firariyi kıskıvrak gözaltına aldı.

FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı.