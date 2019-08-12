Kısa Film Proje Yarışması’na başvuru süresi uzatıldı

Yapım aşamasındaki projelerin uzman sinemacılar tarafından değerlendirilmesi ve seçilen projelerin tamamlanması sürecine destek sağlamak amacıyla gerçekleşen Kısa Film Proje Yarışması, yeni yönetmenleri bekliyor. Kısa Film Proje Yarışması’nda başvuru tarihi 19 Ağustos’a uzatıldı. Yarışmaya katılacak yapımcılar, resmi başvurularını http://ief.izfas.com.tr sayfasından yapacak. Kısa Film Proje Yarışması’nın finali 10 Eylül’de gerçekleşecek, ödül töreni ise Sinema Burada Festivali’nin açılışında olacak.