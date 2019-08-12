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12.08.2019 - 08:44| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kısa Film Proje Yarışması’na başvuru süresi uzatıldı

Bu yıl 88’inci kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında gerçekleşecek 19. Sinema Burada Festivali 4. Kısa Film Proje Yarışması için belirlenen başvuru tarihi 19 Ağustos’a uzatıldı.

Kısa Film Proje Yarışması’na başvuru süresi uzatıldı

Yapım aşamasındaki projelerin uzman sinemacılar tarafından değerlendirilmesi ve seçilen projelerin tamamlanması sürecine destek sağlamak amacıyla gerçekleşen Kısa Film Proje Yarışması, yeni yönetmenleri bekliyor. Kısa Film Proje Yarışması’nda başvuru tarihi 19 Ağustos’a uzatıldı. Yarışmaya katılacak yapımcılar, resmi başvurularını  http://ief.izfas.com.tr  sayfasından yapacak. Kısa Film Proje Yarışması’nın finali 10 Eylül’de gerçekleşecek, ödül töreni ise Sinema Burada Festivali’nin açılışında olacak.

 

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