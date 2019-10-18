Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bazı atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hızırreis Deniz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Caner Arseven görevden alındı. Deniz’in yerine genel müdürlüğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Ünüvar atandı. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine de Salim Özpak atandı.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde 1'inci Bölge Müdürü Ergün Güler, 6'ncı Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7'nci Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz görevden alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 1'nci Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6'nci Bölge Müdürü Şenol Altıok, 8'nci Bölge Müdürü Ahmet Gülşen görevden alındı.

Yine Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu görevden alındı. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı atandı.