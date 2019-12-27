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27.12.2019 - 12:10 | | İHA

Kız kaçırmaya geldiler, kurşun yağmuruna tutuldular

Diyarbakır'da dün akşam meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı olayın, kız kaçırma meselesi yüzünden yaşandığı iddia edildi.

Kız kaçırmaya geldiler, kurşun yağmuruna tutuldular

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 754. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 21 TT 0782 plakalı taksi ile kaçırmak istediği kızın evininin önüne gelen 2 kişi, kız tarafından olduğu öğrenilen M.B. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda araç sürücüsü H.G. boynundan, markette alışveriş yapan Erkan A. ise rast gele açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan M.B. güvenlik güçleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çapta incelme başlatıldı.

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