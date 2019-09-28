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28.09.2019 - 16:39 | | DHA

Kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından dövüldü

İzmir'de, bir kız öğrenci yaşıtı kızlar tarafından tekme-tokat dövüldü. Fenalaşan genç kıza çevredekiler yardım ederken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından dövüldü

Bornova ilçesinde, Stadyum metro durağı yakınlarında geçen olayda, 15-16 yaşlarında bir kız öğrenci, yanında 4 arkadaşı bulunan bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kız, diğer 5 öğrenci tarafından tekme ve tokat atılarak dövüldü. Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen genç kız, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından dövüldü

Kız öğrenci, akranı olan 5 kişi tarafından dövüldüİzmir'de, bir kız öğrencinin akranları tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildiği ve fenalaşarak yere yığıldı görüntüler, tepki çekti.
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