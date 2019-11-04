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04.11.2019 - 08:07 | | AA

Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirildi.

Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettiği, ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturmalarının sürdürüldüğü anımsatıldı.

 Açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz'ın, hakkında devam eden adli işlem süreçler göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden bakanlığın onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

 Yılmaz'ın yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın görevlendirildiği kaydedildi. 

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