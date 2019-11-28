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28.11.2019 - 10:57 | | DHA

'Kobani' olaylarına karışan PKK/KCK üyesi Trabzon'da tutuklandı

Trabzon'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2014'te Kobani'ye destek eylemlerine karıştığı iddiasıyla yakalanan PKK/KCK üyesi İ.Ö., tutuklandı.

'Kobani' olaylarına karışan PKK/KCK üyesi Trabzon'da tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 7-8 Ekim 2014 tarihlerinde 'Kobani' olayları olarak bilinen eylemlerde, Patnos ilçe belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı suçlamasıyla aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu İ.Ö.'nün Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda İ.Ö., yakalanarak, gözaltına alındı. İ.Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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