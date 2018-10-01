Koca Koca Yalanlar 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli anlara sahne oldu. İşte ekranlara gelmeye başladığı ilk günden bu yana izleyiciden tam not alan Koca Koca Yalanlar 9. yeni bölüm fragmanı...

KOCA KOCA YALANLAR 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Koca Koca Yalanlar dizisi yeni bölümünde Ahmet, Sude'yi terk ediyor. Sude, Ahmet'in yalanlarını öğrenmesinin ardından yeniden Ahmet'i geri kazanabilmek için mücadele eder. Ahmet ise karısı Müjgan'ın yeniden kazanabilmek için peşine düşer. Umduğunu bir türlü bulamayan Ahmet, yapayalnız ortada kalır.

Ahmet, nişan organizasyonu için Erdem’le anlaşan Sude’yi, Müjgân’ı zor duruma düşürdüğü için affetmez. Sude kendini affettirmek için Ahmet’e dil dökmektedir. Ahmet ise Sude’nin organizasyonu tesadüfen Müjgân’ın çalıştığı şirkete verdiğine inanmamaktadır. Sude ilk defa, kendi eliyle kazdığı kuyuya düşmüştür. Müjgân, Ahmet’in nişanı terk etmesinden hoşnut olsa da aslında hâlâ biten evliliklerinin üzüntüsünü yaşamaktadır.