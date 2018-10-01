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01.10.2018 - 10:15 |

Koca Koca Yalanlar 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Pazartesi akşamları Kanal D'de izleyici ile buluşan Koca Koca Yalanlar yeni bölüme Sude'nin açıklarını yakalamaya başlayan Ahmet'in ayrılmaya karar vermesi damga vurdu. İşte Koca Koca Yalanlar 9. yeni bölüm fragmanı...

Koca Koca Yalanlar 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli anlara sahne oldu. İşte ekranlara gelmeye başladığı ilk günden bu yana izleyiciden tam not alan Koca Koca Yalanlar 9. yeni bölüm fragmanı...

KOCA KOCA YALANLAR 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koca Koca Yalanlar dizisi yeni bölümünde Ahmet, Sude'yi terk ediyor. Sude, Ahmet'in yalanlarını öğrenmesinin ardından yeniden Ahmet'i geri kazanabilmek için mücadele eder. Ahmet ise karısı Müjgan'ın yeniden kazanabilmek için peşine düşer. Umduğunu bir türlü bulamayan Ahmet, yapayalnız ortada kalır.

Ahmet, nişan organizasyonu için Erdem’le anlaşan Sude’yi, Müjgân’ı zor duruma düşürdüğü için affetmez. Sude kendini affettirmek için Ahmet’e dil dökmektedir. Ahmet ise Sude’nin organizasyonu tesadüfen Müjgân’ın çalıştığı şirkete verdiğine inanmamaktadır. Sude ilk defa, kendi eliyle kazdığı kuyuya düşmüştür. Müjgân, Ahmet’in nişanı terk etmesinden hoşnut olsa da aslında hâlâ biten evliliklerinin üzüntüsünü yaşamaktadır.

Damadın cebinden para çaldıAntalya'da Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı.
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