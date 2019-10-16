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16.10.2019 - 11:09 | | AA

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! Yakalandılar

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! Yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Başiskele'de, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K, H.E, E.E. ve M.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
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