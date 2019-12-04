MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 14 kişi tutuklandı
ABONE OL
04.12.2019 - 10:09 | | AA

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Gebze İlçe Başkanı ve parti yöneticilerinin de aralarında olduğu 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Meryem Uslu ve parti yöneticileri ile CHP'nin Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Osman Kurum'un da aralarında olduğu 14 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Kasım'da Gebze, Dilovası, Darıca ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, gözaltı sayısı daha sonra 22'ye yükselmişti.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada bazı dokümanlara el konulmuştu.

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Sıradaki Haber