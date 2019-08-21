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21.08.2019 - 12:22| DHA

Kocaeli'nde yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı!

Kocaeli’nde, sağanak etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi'nde, ana su şebeke hattının patlamasıyla yol çöktü.

Kocaeli'nde yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı!

Kentte saat 07.00 sıralarında başlayan yağmur, şiddetli yağışa dönüştü. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi üzerindeki İSU'ya ait ana su şebeke hattının patlaması sonucu yol çöktü.

Kocaelinde yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı

İzmit merkezde bulunan garın önündeki caddeyi de su bastı. Sürücüler, yollarda güçlükle ilerledi.

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