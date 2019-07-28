Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1 Ocak 2016'da vizyona giren filmin başrollerinde Eda Ece, Gülenay Kalkan, Begüm Öner, Muhammet Uzuner, Hakan Salınmış, Bora Akkaş, Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra ve Nevra Serezli yer alıyor.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU VE BAŞROL OYUNCULARI

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu’na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar.

Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor. Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan ikinci romanından uyarlanıyor. Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan filmin diğer oyuncuları.