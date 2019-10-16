Kocan Kadar Konuş filminde kimler oynuyor? Film ne zaman vizyona girdi?

Kocan Kadar Konuş filminin konusu: Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar!

Şebnem Burcuoğlu'nun aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan öykü, çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!

KİMLER OYNUYOR?

Ezgi Mola

Rolü : Efsun

Murat Yıldırım

Rolü : Sinan

Nevra Serezli

Rolü : Peyker

Gülenay Kalkan

Rolü : Gönül

Ebru Cündübeyoğlu

Rolü : Nur

Eda Ece

Rolü : Ceren

Muhammet Uzuner

Rolü : Yazar

Begüm Öner

Rolü : Merve