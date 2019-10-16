Kocan Kadar Konuş filminde kimler oynuyor? Film ne zaman vizyona girdi?
20 Mart 2015 Tarihinde vizyona giren Kocan Kadar Konuş filmini, Kıvanç Baruönü yönetti. Romantik-komedi türündeki Kocan Kadar Konuş filminde kimler oynuyor? Kocan Kadar Konuş filminin konusu nedir?
Kocan Kadar Konuş filminin konusu: Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar!
Şebnem Burcuoğlu'nun aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan öykü, çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!
KİMLER OYNUYOR?
Ezgi Mola
Rolü : Efsun
Murat Yıldırım
Rolü : Sinan
Nevra Serezli
Rolü : Peyker
Gülenay Kalkan
Rolü : Gönül
Ebru Cündübeyoğlu
Rolü : Nur
Eda Ece
Rolü : Ceren
Muhammet Uzuner
Rolü : Yazar
Begüm Öner
Rolü : Merve