Kocasını terk etti, sonra çatıya çıktı! 'Başka bir adama kaçtı'

Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşanan olay şöyle gelişti; Yasemin A., 4 yaşında engelli çocuğunu da bırakıp, 5 yıldır evli olduğu eşi Mehmet A.'yı terk etti. Mehmet A. da boşanma davası açtı. Ancak Yasemin A., eşi ve çocuğunu terk ettiği için pişman olup, dün babasına ait 2 katlı evin çatısına çıktı.

İntihar teşebbüsünde bulunan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasemin A.'nın atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı.

Polis de ağlayarak, engelli çocuğu S.A.'yı çok özlediğini, eşini terk ettiği için çok pişman olduğunu söyleyen kadını ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen kadın ikna edilemeyince, olay yerine koca Mehmet A. ile engelli oğlu S.A., getirildi.

Eşini ve çocuğunu gören Yasemin A., "Beni eve al, pişmanım oğlumu çok özledim" dedi. Kocanın kendisini affettiğini söylemesi üzerine de çatıdan indi. Oğluna sarılarak, sinir krizi geçiren Yasemin A., ambulansla hastaneye götürüldü. Mehmet A. ise "Beni daha önce birkaç kez aldattı. Son olarak başka bir adama kaçtı, ben buraya gelmek istemedim. Polisler ikna etti. Oğlum engelli, ona bakamıyor. Asla barışmak istemiyorum" dedi.