Kod Adı: U.N.C.L.E filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kod Adı: U.N.C.L.E filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Guy Ritchie'nin yer aldığı film 2015 yılında vizyona girdi. Türkiye'de 5 hafta boyunca vizyonda kalan film 140.653 seyirci tarafından izlenirken 1.763.941,00 TL hasılat elde etti. Peki Kod Adı: U.N.C.L.E filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

KOD ADI: U.N.C.L.E. FİLMİ KONUSU

Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu casusluk filmi 1960'lı yıllarda Soğuk Savaş döneminde geçiyor. Uzun süredir aralarındaki düşmanlık nedeniyle çeşitli olaylarda karşı karşıya çarpışmış olan CIA ajanı Solo ile KGB için çalışan Kuryakin, uluslararası bir suç örgütünü çökertmek için işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Bu zorlu davada ellerindeki tek ipucu ise Alman bir bilimadamının kızına ulaştıkları takdirde ilerleyecek olmalarıdır. Dünyanın büyük bir felaketten kurtulması, zamanla yarışmak zorunda oldukları bu göreve bağlıdır. 1960'lı yılların popüler dizisinden uyarlanan filmin başrollerini Henry Cavill ile Armie Hammer paylaşıyor.

KOD ADI: U.N.C.L.E. FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Kod Adı: U.N.C.L.E filminin başrollerinde Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Luca Calvani, Svlvester Groth, Hugh Grant ve Jared Harris yer alıyor.