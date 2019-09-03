Kolit (Bağırsak İltihabı) belirtileri nelerdir? Bağırsak iltihabı neden olur?

Kolit (Bağırsak İltihabı) bağırsakların bir bölümü veya tamamının iltihaplanması ile ortaya çıkan ölümcül olabilen bir hastalıktır. Kolit (Bağırsak İltihabı), belirtileri arasında İshal, Ateş ve Yorgunluk, Karın ağrısı ve kramp, Dışkıda Kan, İştah kaybı ve kilo kaybı gibi birçok neden görülebilir. Kolit (Bağırsak İltihabı)'nın bir türü olan Ülseratif kolitte iltihap uzun süreli ve kalıcıdır. İşte Kolit (Bağırsak İltihabı) hakkında merak edilen detaylar...

Bağırsak iltihabı tedavi edilmezse ölümcül olabilen bir hastalıktır. Bağırsak iltihabının belirtilerini bilmek ve nedenlerini öğrenmek bağırsak iltihabına karşı önlem almanızı sağlar.

Bağırsak iltihabının bir diğer türü ülseratif kolittir. Ülseratif kolitte bağırsak iltihabı uzun soluklu ve kalıcıdır. Ayrıca ülseratif kolitte kalın bağırsak ve anüste kalıcı yaralar oluşur. Bağırsak iltihabı Crohn hastalığı ile de karıştırılmaktadır. Crohn hastalığı hem ince hem de kalın bağırsağı etkisi alına alır. Bağırsak iltihabı ise bütün bağırsak sistemini etkileyen bir hastalıktır.

Bağırsak iltihabı neden olur?

Bağırsak iltihabının esas nedeni bilinmese de beslenme şekli ve stres bağırsak iltihabına sebep gösterilmektedir. Bağışıklık sistemindeki bir fonksiyon bozukluğu da bağırsak iltihabına neden olabilir. Bağışıklık sistemi bağırsak hücrelerine anormal şekilde saldırdığında ve vücut hücrelerini düşman gibi algıladığında bağırsak iltihabı görülebilir. Genetik yatkınlık da bağırsak iltihabı görülme riskini arttırabilir.

Bağırsak iltihabı belirtileri nelerdir?

İshal

Bazen hafif bazen şiddetli görülen ishal bağırsak iltihabı belirtilerindendir.

Ateş ve Yorgunluk

Bağırsak iltihabı hastalarının pek çoğunda düşük derecelerde ateşlenme, halsizlik, bitkinlik ve yorgunluk gözlemlenmektedir.

Karın ağrısı ve kramp

Bağırsaklarda görülen iltihaplanma bağırsak hareketlerinin düzenini bozar. Bağırsak hareketlerinin düzeninin bozulmasını takiben karın ağrısı ve kramp sıklıkla yaşanabilir, mide bulantısı ve kusma da söz konusu olabilir.

Dışkıda kan

Bağırsaklardaki iltihap sebebiyle dışkıda açık parlak kırmızı renkli kan görülebilir. Aynı şekilde dışkının renginin koyulaşması da söz konusu olabilir. Dışkıda kan görüldüğünde mutlaka en kısa sürede doktora başvurmak gerekmektedir.

İştah kaybı

Karın ağrısı, kramplar ve mide bulantısı iştahı da olumsuz etkiler. İştahta azalma söz konusuysa ve diğer belirtilerle birlikte uzun süreli görülüyorsa doktora başvurmak gerekmektedir.

Kilo kaybı

Bağırsaklar fonksiyonunu düzgün bir şekilde yerine getiremediğinde bağırsaklardaki emilim azalır. Bu nedenle yeme bozuklukları ve istemeden kilo kaybı yaşanabilir.