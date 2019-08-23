Kong: Kafatası Adası filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kong: Kafatası Adası bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts'ın yer aldığı Kong: Kafatası Adası filmi Türkiye'de 8 hafta boyunca vizyonda kalırken toplamda 418.077 seyirci tarafından izlendi ve 5.671.318,00 TL hasılat elde etti.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU VE BAŞROL OYUNCULARI

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.