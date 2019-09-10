MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKontağı açık unutunca... Ortalık savaş alanına döndü
10.09.2019 - 23:34| DHA

Kontağı açık unutunca... Ortalık savaş alanına döndü

Edirne'nin Keşan ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde kontağı açık unutulan traktörün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kontağı açık unutunca... Ortalık savaş alanına döndü

Olay, saat 22.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan oto elektrik tamiratı iş yerinde meydana geldi. İş yerinin içerisine park edilen ve kontağı açık unutulan traktör, motor kısmından alev alarak, yanmaya başladı.

Kontağı açık unutunca... Ortalık savaş alanına döndü

Çevredekilerin alevleri fark ederek ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde bulunan diğer bir traktör ise alevlerin sıçraması ihtimaline karşı dışarı çıkartıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında traktör ile iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

 

Anne ve oğlunu öldürdü kızını ağır yaraladıNiğde'de bir kişi, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürdü, kızını ağır yaraladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

Aranıyordu... Acı haber geldi

Aranıyordu... Acı haber geldi

Kontağı açık unutunca... Ortalık savaş alanına döndü

Kontağı açık unutunca... Ortalık savaş alanına döndü

O ilimizde katliam! Anne ve oğlunu öldürdü, kızını yaraladı

O ilimizde katliam! Anne ve oğlunu öldürdü, kızını yaraladı

Sıradaki Haber