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11.11.2019 - 14:07 | | DHA

Kontroller yapılınca ortaya çıktı! İcra müdür yardımcısı şoke etti

Muğlla'nın Fethiye ilçesinde, müfettiş raporuyla zimmetine para geçirdiği belirlenerek gözaltına alınan İcra Müdür Yardımcısı Sertaç M. (37) tutuklandı.

Kontroller yapılınca ortaya çıktı! İcra müdür yardımcısı şoke etti

Fethiye İcra Dairesi'ne ait banka hesaplarında inceleme yapan Adalet Bakanlığı müfettişleri, 210 bin liranın usulsüz olarak başka hesaplara aktarıldığını tespit etti. Yapılan araştırmada, paranın İcra Müdür Yardımcısı Sertaç M. tarafından başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

2019 yılı mayıs ayı kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine tayin olan M., ifadesi alınmak üzere Fethiye'ye çağrıldı. Savcılık kararı sonrasında gözaltına alınan Sertaç M., emniyetteki işlemleri sonrası geçen çarşamba günü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayrıca Fethiye İcra Dairesi'nde görev yapan bazı memurlar hakkında da mal varlıklarının nasıl edinildiğine dair araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Ceza yazan polise balalayka ile konser verdiRusya'da alkollü olduğu belirtilen sürücü, alkol testini reddedince ceza yedi. Sürücü, polisin ceza yazdığı sırada balalayka adlı enstrümanını eline alarak şarkı söyledi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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