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05.09.2019 - 20:43| İHA

Köpeğe ateş ederken 18 yaşındaki kuzenini öldürdü

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ağaçların arasındaki köpeğe ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla 18 yaşındaki amcasının kızını vurdu. Genç kız hastanede hayatını kaybetti

Köpeğe ateş ederken 18 yaşındaki kuzenini öldürdü

Olay, Sivrice ilçesi Kültür Mahallesi Küme Evlerindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, Ö.S.B. (35), bahçede ağaçların için de köpek olduğunu düşünerek ruhsatız tabancasıyla ateş etti. Kurşun o sırada bahçede bulunan amcasının kızı Aysun B.’ye (18) isabet etti.

KURTARILAMADI

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şüpheli kuzen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancada ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuru gıda yüklü kamyonet şarampole uçtuTokat’ta Kızıliniş mevkiinde kontrolden çıkan ve virajı alamayan kamyonet şarampole uçtu. Uçuruma uçmaktan ağaca çarparak kurtulan kamyonetin şoförü hafif şekilde yaralandı.
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Köpeğe ateş ederken 18 yaşındaki kuzenini öldürdü

Köpeğe ateş ederken 18 yaşındaki kuzenini öldürdü

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