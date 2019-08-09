Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?

Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı için bulundukların şehirlerden memleketlerine doğru yola çıkacak olan yüz binlerce vatandaş köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre bayram süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı müjdesini vatandaşlar ile paylaştı. Peki hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Köprü ve otoyollar hangi zaman dilimi içerisinde ücretsiz olarak kullanılacak?

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.