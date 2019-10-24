KÃ¶prÃ¼den yola atlayan kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay saat 00:00 sÄ±ralarÄ±nda TalatpaÅŸa Mahallesi, TalatpaÅŸa KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne gelen ve ismi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kadÄ±n, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n korkuluklarÄ±na Ã§Ä±karak D-100 karayoluna atladÄ±. Bu sÄ±rada MecidiyekÃ¶y istikametinden gelen ve Edirne istikametine doÄŸru seyir halindeki 34 ZS 7972 plakalÄ± otomobil kadÄ±na Ã§arptÄ±.Â

OLAY YERÄ°NDE HAYATINI KAYBETTÄ°

KazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Â SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edilen kadÄ±n olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. 34 ZS 7972 plakalÄ± otomobilde bulunan iki kadÄ±n ise ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â





D-100 KARAYOLUNDA TRAFÄ°K KÄ°LÄ°TLENDÄ°

KazanÄ±n ardÄ±ndan D-100 karayolunda ulaÅŸÄ±m tek ÅŸeritten kontrollÃ¼ olarak saÄŸlanÄ±rken, bÃ¶lgede trafik durma noktasÄ±na geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

GÃ–RGÃœ TANIKLARI YAÅžANANLARI ANLATTIÂ

KadÄ±nÄ±n kÃ¶prÃ¼ye Ã§Ä±karak aÅŸaÄŸÄ± atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, KadÄ±n kÃ¶prÃ¼ye gelerek intihar etti. KadÄ±n aÅŸaÄŸÄ± atladÄ±ÄŸÄ± gibi ileride duran araÃ§ kadÄ±na Ã§arptÄ±" dedi.Â