MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemKöprüden yola atlayan kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
24.10.2019 - 03:50 | | DHA

Köprüden yola atlayan kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

KaÄŸÄ±thane TalatpaÅŸa KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne gelen bir kadÄ±n, kÃ¶prÃ¼den aÅŸaÄŸÄ± atladÄ±. Bir otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Köprüden yola atlayan kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay saat 00:00 sÄ±ralarÄ±nda TalatpaÅŸa Mahallesi, TalatpaÅŸa KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne gelen ve ismi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kadÄ±n, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n korkuluklarÄ±na Ã§Ä±karak D-100 karayoluna atladÄ±. Bu sÄ±rada MecidiyekÃ¶y istikametinden gelen ve Edirne istikametine doÄŸru seyir halindeki 34 ZS 7972 plakalÄ± otomobil kadÄ±na Ã§arptÄ±.Â 

OLAY YERÄ°NDE HAYATINI KAYBETTÄ°

KazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Â SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edilen kadÄ±n olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. 34 ZS 7972 plakalÄ± otomobilde bulunan iki kadÄ±n ise ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

KÃ¶prÃ¼den yola atlayan kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

D-100 KARAYOLUNDA TRAFÄ°K KÄ°LÄ°TLENDÄ°

KazanÄ±n ardÄ±ndan D-100 karayolunda ulaÅŸÄ±m tek ÅŸeritten kontrollÃ¼ olarak saÄŸlanÄ±rken, bÃ¶lgede trafik durma noktasÄ±na geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

GÃ–RGÃœ TANIKLARI YAÅžANANLARI ANLATTIÂ 

KadÄ±nÄ±n kÃ¶prÃ¼ye Ã§Ä±karak aÅŸaÄŸÄ± atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, KadÄ±n kÃ¶prÃ¼ye gelerek intihar etti. KadÄ±n aÅŸaÄŸÄ± atladÄ±ÄŸÄ± gibi ileride duran araÃ§ kadÄ±na Ã§arptÄ±" dedi.Â 

NiÄŸde'de silahlÄ± kavgaNiÄŸde'nin UlukÄ±ÅŸla ilçesinde çÄ±kan silahlÄ± kavgada bir kiÅŸi öldü, bir kiÅŸi yaralandÄ±.
daha fazla video iÃ§in
GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

YargÄ± reform paketi Resmi Gazete'de

YargÄ± reform paketi Resmi Gazete'de

Sancaktepe'de kokrutan yangÄ±n

Sancaktepe'de kokrutan yangÄ±n

Köprüden yola atlayan kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

KÃ¶prÃ¼den yola atlayan kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na atandÄ±

Ahmet Misbah Demircan, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na atandÄ±

SÄ±radaki Haber