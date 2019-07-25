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25.07.2019 - 12:22| İHA

Korkunç cinayet güvenlik kameralarına yansıdı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sabah saatlerinde eski eşini vurduktan sonra kendini öldüren adamın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Korkunç cinayet güvenlik kameralarına yansıdı

 
Olay, sabah 07.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Ozan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehmuz Ersait isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi Nuray Anar’ın evinin önüne geldi. Ersait, işe gitmek için evde çıkan Nuray Anar’ı görünce silahına sarılarak 5-6 el ateş etti. Kurşunun isabet ettiği kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören Ersait daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Anar ve Ersait’in hayatını kaybettiğini belirledi. 

ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BÖYLE VURDU

Cinayet anları ise yol kenarında bulunan bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bina önünde eski eşi Nuray Anar’ı bekleyen Ersait, Anar’ın yola çıktığını görünce hızla kendisine doğru yönelip silahını çekiyor. 5-6 ateş ederek ileryen Ersait, Anar’ın yere düşmesi sonrası kendi kafasına silahı dayayarak intihar ediyor.

Görüntülerin devamında ise silah sesini duyan bina sakinleri hızla dışarı çıkınca ölen iki şahsı yerde kanlar içinde görünce panik yaşıyor. 

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Öte yandan ölen 2 şahsın cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay hakkında başlattığı inceleme ise sürüyor. 

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendiİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.
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