Korkunç! Önce çay içip çekirdek yediler, sonra...

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatih Yurtyapan (33), önceki gece eve gitmedi. Arkadaşları, Yurtyapan'ın sevgilisi Sibel Yayan'ın (44) Çiğli'deki evine gittiğini belirledi. Eve giden polisler, zili çalmalarına rağmen yanıt alamadı. Kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdiklerinde ise ikilinin cesetlerini buldu.

Yapılan araştırmada, polis memuru Fatih Yurtyapan'ın ayrılmak istemesi nedeniyle ikili arasında son günlerde problem olduğu belirlendi. Yayan'ın, Yurtyapan'ı konuşmak için Çiğli'deki evine çağırdığı, ikilinin birlikte çay içip çekirdek yedikleri anlaşıldı. Yurtyapan'ın daha sonra yatak odasına geçerek uykuya daldığı, Yayan'ın da beylik tabancasını aldığı sevgilisinin başına 2 el ateş ettikten sonra, aynı silahla intihar ettiği belirlendi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı.