Korkutan görüntünün ardından harekete geçildi!

Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı’nın altında kalan Taşhan Mahallesinin bazı kalıntıları, suların çekilmesiyle beraber ortaya çıktı. Baraj kenarında bulunan bir mezarlıkta da, suların çekilmesiyle beraber iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. İHA'nın haberinin ardından harekete geçen Kocasinan Belediyesine bağlı ekipler, iskelet ve kafataslarını toplayarak Yeni Taşhan Mahallesindeki mezarlığa defnetti.