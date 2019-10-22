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22.10.2019 - 14:36 | | İHA

Korkutan görüntünün ardından harekete geçildi!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’na kıyısı bulunan Taşhan mahallesinde sularının çekilmesiyle ortaya çıkan mezarlıklardaki iskelet ve kafatasları Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak mezarlığa defnedildi.

Korkutan görüntünün ardından harekete geçildi!

Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı’nın altında kalan Taşhan Mahallesinin bazı kalıntıları, suların çekilmesiyle beraber ortaya çıktı. Baraj kenarında bulunan bir mezarlıkta da, suların çekilmesiyle beraber iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. İHA'nın haberinin ardından harekete geçen Kocasinan Belediyesine bağlı ekipler, iskelet ve kafataslarını toplayarak Yeni Taşhan Mahallesindeki mezarlığa defnetti.

11 yaşındaki çocuğa o hareketi yapınca meydan dayağı yediManisa’da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.
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