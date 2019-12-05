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05.12.2019 - 11:30 | | DHA

Korkutan yangın! Alev alev yandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Korkutan yangın! Alev alev yandı

Kemal Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 08.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıdaki işçiler, durumu hemen itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı. Kısa sürede alevler, çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Büyük panik yaşadıklarını belirten apartman sakini Ümit Çark (27), "Sabah uyuyordum ve komşularımız yangın olduğunu söyleyip uyandırdı. Hepimiz büyük bir korkuyla dışarıya çıktı. Neyse ki can kaybı yok" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

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