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06.11.2019 - 16:51 | | DHA

Kosova'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cülerin yargılandığı davada karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Kosova'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cülerin yargılandığı davada karar çıktı

Mahkeme, iki sanığı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat verildi.

Hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmelediNiğde'de şizofren tedavisi gördüğü iddia edilen Metin D., yolcularla tartışınca kendini uyaran hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmeledi.
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