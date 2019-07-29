MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKöy meydanında dehşet!
29.07.2019 - 10:04| İHA

Köy meydanında dehşet!

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki adam tarla yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Şahıslardan biri hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı.

Köy meydanında dehşet!
Köy meydanında dehşet!
Köy meydanında dehşet!
Köy meydanında dehşet!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay merkez Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen 65 yaşındaki Rüstem Ö. birkaç yıl önce karıştığı ölümlü bir trafik kazası sonrası cezaevine girdi. Bu süre zarfında Rüstem Ö.’nün köydeki tarlalarını Mustafa Toğrul (60) ile Ali Kesel (65) işlemeye başladı.

Cezaevinden çıktıktan sonra Kesel ve Toğrul’a husumet beslemeye başlayan Rüstem Ö. dün akşam saatlerinde tarla yüzünden tartıştığı 2 kişiye yanındaki tabancayla ateş etmeye başladı. Rüstem Ö.’nün tabancasından çıkan kurşunlar Toğrul ve Kesel’in vücuduna isabet etti. Olaydan sonra Rüstem Ö. aracıyla kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personelleri Toğrul’un hayatını kaybettiğini tespit ederken ağır yaralı Kesel’i ise en yakın hastaneye sevk etti.

Katil zanlısının Rüstem Ö. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. Kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Rüstem Ö. Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Rüstem Ö.’nün karakoldaki işlemleri devam ediyor. 

Freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girme anı kameradaKağıthane’de yokuş aşağıya geldiği esnada freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza esnasında başka bir halk otobüsü şoförü ise ezilmekten son anda kurtuldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terkedilmiş filmi konusu ve başrol oyuncuları

Terkedilmiş filmi konusu ve başrol oyuncuları

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda flaş detaylar...

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda flaş detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bıçaklandı, yakıldı, öldürüldü! Katili 10 yıl sonra...

Bıçaklandı, yakıldı, öldürüldü! Katili 10 yıl sonra...

Sıradaki Haber