MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKöyü felç etti! 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim
İHA

Köyü felç etti! 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Sarnıç Mahallesinde bu sabaha karşı cevizden de büyük dolu yağışı büyük hasara neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan ve yarım saat süren dolu yağışına mahalle sakinleri hazırlıksız yakalandı.
Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 2

Aniden bastıran ve yumruk büyüklüğüne ulaşan dolu yağışında evlerin çatılarındaki güneş enerjisi panellerinin yüzde 80’i tamamen hasar gördü.
Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 3

Evlerin önündeki araçların da birçoğunun camlı kırılırken, bazı araçların da ön ve arka camları çatladı.
Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 4

Dolu evlerin çatılarındaki etermit kaplamaları da delerken, bazı evlerin camları zarar gördü.
Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 5

Evlerinin çatısındaki güneş enerjisi paneli zarar gören Feriştah Turhan isimli kadın, “Sabah saat 04.00’da dolu yağışı başladı. Dolu cevizden büyüktü. Evimizin çatısındaki güneş enerjisi paneli tamamen zarar gördü. Ben 50 yaşıma giriyorum. Böyle bir dolu yağışı görmedim” dedi.
Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 6

Aracı zarar gören bir başka vatandaş ise “Gece saat 04.00’da çatıdan sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktığımda dolu yağdığını gördüm. Sabah kalktığımda arabanın camları çatlamış, zeytin ağaçları dallarından kırılarak hasar görmüş. Çatıya çıktığımda çatı adeta elek gibi olmuş. Yağan dolu yumrukz büyüklüğünde vardı” dedi.
Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 7

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 8

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 9

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 10

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 11

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 12

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 13

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 14

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 15

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 16

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 17

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 18

Köyü felç etti 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim 19

muğlamenteşesarnıç

Diğer Galeriler

Köyü felç etti! 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim

Köyü felç etti! 50 yaşıma giriyorum, böyle bir şey görmedim

Fuara özel indirimli mezarlar şaşırttı

Fuara özel indirimli mezarlar şaşırttı

Türkiye'de tek! En pahalısı 15 milyon lira...

Türkiye'de tek! En pahalısı 15 milyon lira...

Rekor kırıldı! Metre başına bir kişi...

Rekor kırıldı! Metre başına bir kişi...

NATO'dan dev tatbikat: Gözdağı verdi!

NATO'dan dev tatbikat: Gözdağı verdi!

Uyarı geldi! Bu gece ikinci dalga geliyor

Uyarı geldi! Bu gece ikinci dalga geliyor

Son dakika | Tottenham'da Lloris şoku! Oksijen tüpüyle yardım...

Son dakika | Tottenham'da Lloris şoku! Oksijen tüpüyle yardım...

2 metre! Cansız hali bile ürkütücü...

2 metre! Cansız hali bile ürkütücü...

O şehirde bilmeyen yok! Tadına bakan unutamıyor...

O şehirde bilmeyen yok! Tadına bakan unutamıyor...

Erdoğan talimatı verdik demişti! Sıcak kareler geldi

Erdoğan talimatı verdik demişti! Sıcak kareler geldi

Fenomen kardeşler paraya para demiyor!

Fenomen kardeşler paraya para demiyor!

Oktay Kaynarca sert çıktı: Dangalak! Git kendine bir iş bul

Oktay Kaynarca sert çıktı: Dangalak! Git kendine bir iş bul

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40+1 tartışmalarına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40+1 tartışmalarına son noktayı koydu

Bir şehir onsuz olmaz!

Bir şehir onsuz olmaz!

Bomba karar! Ozan'a teklif...

Bomba karar! Ozan'a teklif...

Prens Harry’den, The Sun ve Daily Mirror’a dava

Prens Harry’den, The Sun ve Daily Mirror’a dava

Onur Ünlü: Hazar'la aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim

Onur Ünlü: Hazar'la aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim

İran’da tutuklu blogger'lar serbest bırakıldı

İran’da tutuklu blogger'lar serbest bırakıldı

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı canlı bahisle Misli.com'da

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı canlı bahisle Misli.com'da

Tuncay Şanlı mağlubiyetin ardından üzüntü yaşadı

Tuncay Şanlı mağlubiyetin ardından üzüntü yaşadı