MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKoyulhisar'da müstakil ev yangında kül oldu
09.09.2019 - 17:52| DHA

Koyulhisar'da müstakil ev yangında kül oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Koyulhisar'da müstakil ev yangında kül oldu

Yukarı Kale Mahallesi'ndeki Veysel Tuncer'e ait müstakil evde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerasına içki şişesi atan şüpheliye gözaltıKütahya'da, belediye parkındaki güvenlik kamerasını içki şişesi atarak, kıran S.Y., 'kamu malına zarar vermek' suçundan gözaltına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konya şehidini uğurladı!

Konya şehidini uğurladı!

Koyulhisar'da müstakil ev yangında kül oldu

Koyulhisar'da müstakil ev yangında kül oldu

Pamuklu yüklü TIR cayır cayır yandı

Pamuklu yüklü TIR cayır cayır yandı

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak

Sıradaki Haber