Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi? 3 Ocak Kuaförüm Sensin hangi takım gitti?

Hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programları arasında yer alan Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta elenen takım hangisi oldu? Gözde Kansu'nun sunumuyla izleyici ile buluşan Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri hangi takımı beğendi? Saç ve makyajdan yüksek puan alan isimler hangisi oldu? Kuaförüm Sensin yarışmasında kim gitti? Kuaförüm Sensin kim elendi?

KUAFÖRÜM SENDİN KİM ELENDİ? HANGİ TAKIM GİTTİ?

3 Ocak 2020 Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın en yüksek puanını ve en düşük puanını alan isimler belli oldu.

72 Puanı alarak Tayfun ve Serap Kuaförüm Sensin yarışmasından elendi.

KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta en yüksek puanı toplayarak büyük ödül 10 Bin TL'yi kazanan takım Taner ve Aslı oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN YARIŞMASINDA SON ZAMANLARDA NELER YAŞANDI?

Kuaförler, Adnan Serter’in kendileri için belirlediği saç kesimlerini modellerine uygulamak için ter döktü.

Kuaförler, Adnan Serter’in kendileri için belirlediği saç kesimlerini modellerine uygulamak için ter döktü. Zor kısım kesimi yapmaktan çok modelleri ikna etmekti. Tayfun ve Hasan kesime hemen başlarken, Taner ve Tayfun modellerini ikna etmekte zorlandı. Taner modelini uzun uğraşlar sonunda ikna etse de saçının istediğinden kısa olduğunu düşünen modeli ile arasında gergin anlar yaşandı. Betül’ün modeli ise Adnan Serter’in araya girmesine rağmen inadından vazgeçmedi ve saçını kestirmedi.

Kuaförüm Sensin'de Taner'in gözyaşları boğulmuştu!

Kuaförüm Sensin'de bugün hem gergin hem duygusal anlar yaşandı. Hasan ve Aslı arasında başlayan aşk puanlamaya da etki etti.

İki masa arasında verilen yüksek puanlar rakipleri uzun zamandır rahatsız ediyordu. Duygusal durumların puanlamaya etkisi hem rakipler hem de Aslı ve Hasan arasındaki gerginliği arttırdı.

Günün en duygusal anı ise uzun zamandır yanına gidemediği annesi ile görüntülü konuşan Taner’in ağladığı anlardı. Taner’in gözyaşları jüri üyelerini de çok etkiledi. Tuğba Özay da gözyaşlarına hakim olamadı.

TUĞBA ÖZAY “KUAFÖRÜM SENSİN” JÜRİSİNDE!

Kuaförüm Sensin yenilikler ve sürprizlerle yeni haftaya merhaba dedi. Kuaför ve makyözlerin işi zorlaştı. Artık takımlar günün konseptine göre modellerinin kıyafetlerini de kendileri seçecek.

Bir diğer sürpriz de jüri masasında yaşandı. Artık Tuğba Özay da jüri koltuğunda olacak

Bir diğer sürpriz de jüri masasında yaşandı. Artık Tuğba Özay da jüri koltuğunda olacak ve yarışmacıların konsept için seçtiği giysileri Muammer Ketenci ile birlikte değerlendirecek.