Kural, Cem Yılmaz’a karşı davayı kaybetti

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya davacı Prof. Dr. Orhan Kural ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Prof. Dr. Orhan Kural, “Benim amacım gençleri korumaktır. Tütün sektörü, sigara bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar konusunda davalının kötü örnek olacağını düşünüyorum. Bu duruma karşı cephe aldım ve bundan dolayı hem davalı tarafından hem de başkaca kimseler tarafından sözlü ve farklı saldırılara uğradım. Başıma gelmedik şey kalmadı” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, davanın reddine karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Kural, gözyaşlarını tutamayarak, “Ne menfaatim var benim buraya gelerek, gençleri kurtarmak için yıllardır şu anda bile Güneşli’ye gidiyorum, birkaç genç sigaraya başlamasın diye. Görüyorsunuz çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef ama devamı için yılmayacağım” ifadelerini kullandı.

Kararın ardından Kural, gözyaşlarını tutamayarak, “Hep güçlüler kazanıyor” dedi.