Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu mu?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren Kurban Bayramı yaklaşırken memleketlerine gitmek isteyen binlerce kişi otobüs biletleri için araştırmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı için kurulan kurban pazarlarında da hareketlilik başladı. Vatandaşlar bütçelerine göre kurban ibadetini yerine getirebilmek için pazarlara akın ediyor. Öte yandan 12,5 milyon emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği sorusuna yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Yücesan, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olduğunu belirterek, "Geçen yıl kurbanlık canlı büyükbaşların kilogram fiyatları 22-23 lira civarından başlıyordu. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 15,7 olduğunu düşünürsek artışın enflasyondan düşük olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Yücesan, "Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor. Ancak hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyelere inmesi mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü

14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü

Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı’nda 1000’er lira ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı’nda da aynı miktarda ikramiyeye hak kazanacak. Arife gününün 10 Ağustos Cumartesi’ye denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Emekli maaş ve ikramiyelerinin verileceği tarih, SGK’nın resmi açıklamasıyla kesinleşecek.

Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesiyle oluşan 10 bin ek sefer için biletlerin satışa sunulduğunu bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolculukların 9 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağını vurguladı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının beklendiğini dile getiren Yıldırım, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş-dönüş alınması tavsiyesinde bulundu.

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına, bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesine ilişkin, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu. Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talep arttı. Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.