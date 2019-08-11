En farklı Kurban Bayramı mesajları! 2019 Kurban Bayramı anlam ve önemini vurgulayan mesajlar

En güzel Kurban Bayramı mesajları, en anlamlı Kurban Bayramı mesajları, en iyi Kurban Bayramı mesajları arayışı hızını kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, dostlarının bayramını en özel bayram mesajlarıyla kutlamak istiyor. İşte 2019 Kurban Bayramı ile ilgili en yeni Kurban Bayramı mesajları...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

*Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

*Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

*Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

*Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

*Meleklere her zaman sizinle olsun bu mübarek ayda mübarek bayramınız Hayırlı Olsun Kurban bayramınız Kutlu Olsun.

*Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim.

*Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği; mutluluk içinde , sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

*Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

*Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

*Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun