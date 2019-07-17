Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2019 bayram tatili kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan kurban bayramında milyonlarca müslüman kurban ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacak. Kurban kesemeyen vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahipleri ile paylaşılacak olan kurban etleri ile herkesin bayram çoşkusunu yaşaması sağlanacak. Peki Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 Ağustos 2019 Pazar 1. Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi 2. Gün

13 Ağustos 2019 Salı 3. Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba 4. Gün