Kurban Bayramı tatili ne kadar sürecek? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde özel bir yere sahip olan Kurban Bayramında milyonlarca müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için kurban pazarlıklarında arayışını sürdürüyor. Kurban Bayramı için bir diğer önemli konu başlığı ise bayram tatilinin kaç gün süreceği. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kurban Bayramı için vatandaşlar gün sayıyor. Kurban Bayramında kaç gün tatil yapılacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı tatili 9 Ağustos mesai bitimi ile başlayacak. 10 Ağustos Arefe gününün ardından 11 Ağustos' sabahı kılancak olan bayram namazının ardından kurban ibadetleri yerine getirilmeye başlanacak. 12,13 ve 14 Ağustos akşamı ise Kurban Bayramı tatili sona erecek. Milyonlarca vatandaş 14 Ağustos'ta geri dönüşlere başlayacak. Kurban Bayramı tatilini Perşembe ve Cuma günü ile birleştiren vatandaşlar ise 9 gün tatilin tadını çıkaracak