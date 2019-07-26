Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde özel bir yere sahip olan kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramına kısa bir süre kala kurbanlık hayvan arayışları da hız kazandı. Kurbanlık hisse fiyatları büyük şehirlerde 1700-2300 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Küçükbaş hayvan kurban hisselerinde ise fiyatlar 800-1500 lira arasında değişiyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 Ağustos 2019 Pazar 1.Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi 2. Gün

13 Ağustos 2019 Salı 3. Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba 4. Gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı bu yıl 11 Ağustos 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı Çarşamba akşamı sona erecek. Cuma mesai bitimi ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 14 Ağustos akşamı son bulacak. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilmesi halinde Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi vatandaşlar 9 günlük tatilin tadını çıkaracak. Aksi takdirde Kurban Bayramı tatili 5 gün sürecek.