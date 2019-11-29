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29.11.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlenecek

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin 76 kamu görevlisinin yargılandığı davaya İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlenecek

Mahkeme heyeti, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Yakup Kürşat Yılmaz’ın da arasında bulunduğu sekiz kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Yılmaz’ın daha önce ifade vermek istediğine dair mahkemeye dilekçe sunduğu, bu kapsamda ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, eski yarbay Muharrem Demirkale ile gazeteci Ercan Gün’ün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Daha önce tanık olarak dinlenilmesine karar verilen 4 MİT görevlisinin dinlenmesinin daha sonra yeniden değerlendirilmesine hükmedildi.

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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