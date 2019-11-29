Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlenecek

Mahkeme heyeti, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Yakup Kürşat Yılmaz’ın da arasında bulunduğu sekiz kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Yılmaz’ın daha önce ifade vermek istediğine dair mahkemeye dilekçe sunduğu, bu kapsamda ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, eski yarbay Muharrem Demirkale ile gazeteci Ercan Gün’ün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Daha önce tanık olarak dinlenilmesine karar verilen 4 MİT görevlisinin dinlenmesinin daha sonra yeniden değerlendirilmesine hükmedildi.