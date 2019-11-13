MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKurşun 4. bölüm fragmanları! Orhan, Kerim Paşa'ya ulaşabilecek mi?
13.11.2019 - 16:43 |

Kurşun 4. bölüm fragmanları! Orhan, Kerim Paşa'ya ulaşabilecek mi?

Kurşun dizisi 4. bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen yeni dizi Kurşun'da bu hafta Orhan, Nuri Kargı'yı ortaya çıkaran isim olan Kerim Paşa'nın peşine düşüyor. İstanbul'un boğasının peşine düşen Orhan, Nuri Kargı'nın zaaflarını ailesini bulduğunu, Leyla'ya söyler. Leyla'nın Nuri'inin kızı olduğundan ise henüz haberi olmayan Orhan amacına ulaşabilecek midir? Kurşun 4. bölüm fragmanı ile bu akşam Fox TV'de...

Kurşun 4. bölüm fragmanları! Orhan, Kerim Paşa'ya ulaşabilecek mi?

Kurşun dizisi 4. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Nuri Kargı ile tutuştuğu savaşta kardeşini kaybeden Savcı Orhan intikam ateşi ile yanıp tutuşmaktadır. Nuri Kargı'yı Nuri Kargı yapan Kerim Paşa'nın peşine düşen Orhan Atmaca'nıın hedefine ulaşması ise sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Nuri Kargı'nın bir kızı olduğunu öğrenen Orhan, kızının Leyla olduğundan habersiz öğrendiği her bilgiyi onunla paylaşmaktadır. Leyla durumun farkında olsada Orhan'la arasına mesafe koymayı bir türlü başaramamaktadır. Orhan'a o masumu bulduğunda ben senin karşında olurum mesajını veren Leyla, Orhan'ın gerçeği öğrendiğinde nasıl bir tepki vereceğini söylemleri ile ufak ufak yoklamaktadır.

KURŞUN 4. BÖLÜM FRAGMANI

KURŞUN 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Hayranlık uyandıran mağara turizme kazandırılacak!Elazığ’ın Keban ilçesinde, 10 bin metrekarelik alana yayılan ve 200 metre derinlikte bulunan Gümüşkaya Mağarası’ndaki milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen oluşumlar hayranlık uyandırıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

3 metrelik iskeleden düşen işçi öldü

3 metrelik iskeleden düşen işçi öldü

Beyşehir'deki operasyonda 10 tabanca ele geçirildi

Beyşehir'deki operasyonda 10 tabanca ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı

Sıradaki Haber