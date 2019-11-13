13.11.2019 - 16:43 |
Kurşun 4. bölüm fragmanları! Orhan, Kerim Paşa'ya ulaşabilecek mi?
Kurşun dizisi 4. bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen yeni dizi Kurşun'da bu hafta Orhan, Nuri Kargı'yı ortaya çıkaran isim olan Kerim Paşa'nın peşine düşüyor. İstanbul'un boğasının peşine düşen Orhan, Nuri Kargı'nın zaaflarını ailesini bulduğunu, Leyla'ya söyler. Leyla'nın Nuri'inin kızı olduğundan ise henüz haberi olmayan Orhan amacına ulaşabilecek midir? Kurşun 4. bölüm fragmanı ile bu akşam Fox TV'de...
Kurşun dizisi 4. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Nuri Kargı ile tutuştuğu savaşta kardeşini kaybeden Savcı Orhan intikam ateşi ile yanıp tutuşmaktadır. Nuri Kargı'yı Nuri Kargı yapan Kerim Paşa'nın peşine düşen Orhan Atmaca'nıın hedefine ulaşması ise sandığı kadar kolay olmayacaktır.
Nuri Kargı'nın bir kızı olduğunu öğrenen Orhan, kızının Leyla olduğundan habersiz öğrendiği her bilgiyi onunla paylaşmaktadır. Leyla durumun farkında olsada Orhan'la arasına mesafe koymayı bir türlü başaramamaktadır. Orhan'a o masumu bulduğunda ben senin karşında olurum mesajını veren Leyla, Orhan'ın gerçeği öğrendiğinde nasıl bir tepki vereceğini söylemleri ile ufak ufak yoklamaktadır.
KURŞUN 4. BÖLÜM FRAGMANI
KURŞUN 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI