Kurşun 4. bölüm fragmanları! Orhan, Kerim Paşa'ya ulaşabilecek mi?

Kurşun dizisi 4. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Nuri Kargı ile tutuştuğu savaşta kardeşini kaybeden Savcı Orhan intikam ateşi ile yanıp tutuşmaktadır. Nuri Kargı'yı Nuri Kargı yapan Kerim Paşa'nın peşine düşen Orhan Atmaca'nıın hedefine ulaşması ise sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Nuri Kargı'nın bir kızı olduğunu öğrenen Orhan, kızının Leyla olduğundan habersiz öğrendiği her bilgiyi onunla paylaşmaktadır. Leyla durumun farkında olsada Orhan'la arasına mesafe koymayı bir türlü başaramamaktadır. Orhan'a o masumu bulduğunda ben senin karşında olurum mesajını veren Leyla, Orhan'ın gerçeği öğrendiğinde nasıl bir tepki vereceğini söylemleri ile ufak ufak yoklamaktadır.

KURŞUN 4. BÖLÜM FRAGMANI

KURŞUN 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI