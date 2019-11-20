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21.11.2019 - 00:19 |

Kurşun 5. son bölümde Orhan'dan sürpriz karar! Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı...

FOX TV'nin yeni dizilerinden biri olan Kurşun, 5. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Kısa sürede ilgi gören dizinin 2. bölümüne Orhan'ın sürpriz kararı damga vurdu. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kurşun 5. son bölümde Orhan'dan sürpriz karar! Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı...

KURŞUN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan Atmaca, düşmanı Nuri Kargı'nın bir ailesi, bir kızı olduğunu öğrendi. Artık Nuri Kargı'nın da bir zaafı olduğunu biliyor. Ancak Orhan Atmaca, atak yapamadan Nuri Kargı ve Kerim Paşa, ikinci Hasan'ın cinayetini Orhan Atmaca'nın üstüne atmaya çalışacaklar. Orhan Atmaca, bu kaosun içinde kaçak durumuna düşecek ve kendini temize çıkarmaya çalışacak. Bu tehlikeli süreçte Leyla ve Orhan birbirlerine tutunmaktan başka çareleri yoktur.

Leyla, Orhan Atmaca ile ilgili büyük bir haberi manşetlere taşıyarak bütün dikkatleri üzerine çekecek. Leyla, Orhan'ın bu kaos içinde yanlış kararlar vermesini engellemek için, gerekirse babasıyla bile işbirliği yapmaya razı olacak.

Gülce ise, aşık olduğu adam için karanlık sulara girmekten çekinmeyecek. Fakat Gülce'nin tehlikeli sularda yüzmesi onu bir seçim yapmak zorunda bırakacak.

KURŞUN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.
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