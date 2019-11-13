Kurşun dizisi konusu nedir? İşte Kurşun dizisi oyuncu kadrosu

Kurşun dizisi bu akşam 4. yeni bölümüyle Fox TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1970'li yılları konu alacak olan Kurşun dizisinde adalet arayan bir savcı ve hırslı bir gazeteci olan Leyla Devrim ile verdikleri mücadele konu alınacak. Kurşun dizisinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu yer alıyor. İşte Kurşun dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

KURŞUN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bu hikaye İstanbul'un 1970'li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesin anlatıyor. Orhan ve Leyla'nın aşkı 70'lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savruluyor. Onlar adaletin peşinden koşarken bizler bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini anlatıyoruz.

KURŞUN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan (Orhan Atmaca)

Burçin Terzioğlu (Leyla Devrim)

Berrak Tüzünataç (Gülce Akar)

Sarp Akkaya (Aydın Kara)

Engin Şenkan (Bünyamin Ayaz)

Kürşat Alnıaçık (Nuri Kargı)

Seda Akman (Feraye Kargı)

Bora Akkaş (Rıfat Ayaz)

Begüm Akkaya (Tomris Ayaz)

Şebnem Dilligil (Zehra Atmaca)

Cem Kurtoğlu (Fahri Önal)