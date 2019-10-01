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01.10.2019 - 15:37 |

Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Kurşun dizisi oyuncuları...

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Kurşun dizisi için geri sayım başladı. Çok yakında izleyicisi ile buluşacak olan Kurşun dizisinde hangi oyuncular yer alıyor? İşte Kurşun ile ilgili merak edilenler...

Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Kurşun dizisi oyuncuları...

Çok yakında FOX TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Kurşun dizisi için geri sayım başladı. Kurşun 1. bölümü ile 23 Ekim'de ekranda olacak.

“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

KURŞUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı dizide, Düzyatan'a Burçin Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç eşlik edecek.

Ayrıca Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

Enstitü çalışanlarından uyuz tilkiye yardım eliAkdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü görevlileri, yerleşke içinde buldukları uyuz hastalığına yakalandığı tahmin edilen tilki yavrusunu tedaviye gönderdi.
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