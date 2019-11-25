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25.11.2019 - 12:48 |

Kuruluş Osman 1. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 1. bölümü ile çarşamba akşamı ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman'da yine heyecan dolu dakikalar izleyenleri ekrana kilitledi. Obada neler yaşandı? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm detayları ve 2. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 1. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı

İlk bölümü ile çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 2. bölüm fragmanı yayınlanan Kuruluş Osman 27 Kasım 2019 Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dündar Bey, Ertuğrul Bey'in yokluğunda Kayı Obasını idare eder ve otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyaret eder. Fakat beklenmedik olaylar yaşanır. Kurulan tuzağı Osman bozar. Tehlikeleri üzerine çeken Osman beklemediği bir maceranın içine girer.

Tekfur'un ölümü Osman'ın üstüne kalır. Peki, Osman bu suçtan nasıl aklanacak? Yanıtı yeni bölümde...

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜM FRAGMANI

Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası kameradaDudullu’dan kalkan bir hatlı minibüste, sürücüler arasında çıkan yolcu kapma tartışmasında yolcular arada kaldı. İçi yolcu dolu minibüse saldıran şahıslar, aracın önünü kesip camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavga minibüsün içinde devam ederken yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğu da kavgayı gözyaşları içinde izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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