24.10.2019 - 08:18 |
Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? Kuruluş Osman yeni fragman
Kuruluş Osman dizisinden bir fragman daha yayınlandı. Çok yakında ekrana gelecek olan dizi için izleyici merakla bekliyor. Peki, Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman yeni fragmanı...
ATV'de izleyici ile buluşacak olan Kuruluş Osman dizisi için yeni bir fragman daha yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Osman dizinin yayınlanan fragmanları şimdiden merak uyandırıyor.
AKuruluş Osman'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılacak ve Osman Bey rolünde Burak Özçivit yer alacak.
Kuruluş Osman'ın yayın tarihi henüz netleşmedi. Önümüzdeki günlerde hangi gün yayınlanacağı ile ilgili bilgilendirme yapılması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN FRAGMANI - 2