Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Hangi tarihte başlayacak?

Diriliş Ertuğrul'un geçen haziran ayında sona ermesiyle birlikte yeni sezona dair meraklar oluşmuştu. Burak Özçivit'in başrolde olacağı biliniyordu fakar dizinin ismi ve ne zaman başlayacağı bilinmiyordu. Geçen ay dizinin ismini belli olurken geçen hafta da dizinin başlangıç tarihi açıklandı. İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 3. fragmanında Osman Bey'in “Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz.” sözlerinin yer aldığı fragmanda dizinin 20 Kasım 2019 Çarşamba yayınlanacağı belirtildi.